Шосткинський ансамбль народного танцю - переможець міжнародного інтернет-конкурсу «Танець.NET» За підсумками першого міжнародного інтернет-конкурсу танцювальних колективів України та української діаспори «Танець.NET» шосткинський «Народний художній колектив» ансамбль народного танцю «Джерельце» посів два перших місця.

На розсуд журі шосткинці представили 2 номери у номінації український народно-сценічний танець (юнацька вікова категорія) – «Український гопак» та «Буковинський». За обидва виступи діти нагороджені дипломами І ступеня. Керівники колективу Яна Трет’як та Людмила Маковець.

Художнього керівника «Народного художнього колективу» ансамблю народного танцю «Джерельце», заслуженого працівника культури України Людмилу Маковець у цьому ж конкурсі нагородили дипломами ІІ ступеня. Її відзначили за постановку танцювальних номерів «Як козаки куліш варили» та «Жайворонок».

Конкурс «Танець.NET» відбувся у рамках культурно-мистецьких проектів «Українська мистецька мережа» та «Українська танцювальна мережа», культурно-мистецької громадської ініціативи «Українська духовна громада» та фестивалю українського танцю «ГОПАКФЕСТ», пише Шостка.інфо.