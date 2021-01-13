В Сумах дали 4,5 года за нападение на женщину в центре города Сумской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 40-летнего жителя Сумского района, который совершил разбойное нападение на женщину.

Речь идет о событии, произошедшем в г. Сумы 20 июля 2020 года около 12.40. К 50-летней женщине, которая шла по ул. Герцена, подбежал неизвестный мужчина и несколько раз ударил по голове металлическим гаечным ключом. Когда женщина упала, нападающий схватил сумку и скрылся с места преступления. Прохожие вызвали полицию и медиков. Пострадавшую доставили в больницу. Нападающий обогатился на 6940 грн и 50 евро. Уже на следующий день его личность установили, и его задержали сотрудники полиции.

В суде обвиняемый вину свою признал полностью, уверял, что искренне раскаялся. По его словам, на такой шаг он решился, поскольку срочно нужно было отдать средства, которые он брал в долг на лечение матери. Поскольку он возместил потерпевшей ущерб, извинился перед ней, женщина не настаивала на строгом наказании.

По приговору суда обвиняемого с учетом смягчающих обстоятельств и позиции потерпевшей, приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы (ч. 4 ст. 187 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.