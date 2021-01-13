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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:43428

Сумчане снова протестовали против высоких тарифов

Сегодня, 18 января, более несколько десятков сумчан собрались на акцию протеста против повышения тарифов на газ и электроэнергию под стенами Сумской мэрии на пл. Независимости.

Мэр Сум Александр Лысенко, спустившийся к народу, заявил, что, несмотря на ограниченные полномочия влиять на формирование тарифов на тепло и свет, которые пока относятся к компетенции НКРЄКУ, городская власть будет действовать исключительно в интересах громады. Он согласился, что для многих семей и жителей города, суммы в платежках будут неподъемными и отметил, что принимаются конкретные шаги для улучшения ситуации.

«Все мы заинтересованы в том, чтобы тарифы на жилищно-коммунальные услуги были как можно ниже. Со своей стороны, в пределах компетенции органа местного самоуправления, мы делаем все возможное, чтобы повлиять на ситуацию, - отметил Александр Лысенко. - Сейчас я могу ответственно заявить, что наша теплоснабжающая организация ООО «Сумытеплоэнерго» в этот отопительный сезон тариф на услуги повышать не будет».

Он сообщил, что сегодня во время аппаратного совещания распорядился создать в Сумах постоянную комиссию по оценке тарифов на жилищно-коммунальные услуги, в состав которой войдут представители общественности, городские депутаты и эксперты по вопросам тарифов.

В дальнейшем, комиссия будет следить за ситуацией с тарифами, и, в случае повышения цен, выходить с предложениями урегулирования вопроса.

Также, по инициативе главы Сум на ближайшую сессию городского совета готовится обращение депутатского корпуса к государственным органам власти с тем, чтобы остановить повышение тарифов на голубое топливо.

Экономика
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