В Глухове судили отца больного ребенка за домашнее насилие 7 января в 15.30 житель Глухова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил домашнее насилие в отношении жены, во время которого высказывался в ее адрес словами нецензурной брани, угрожал ей физическим насилием, оказывал психологическое давление, чем совершил правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 173-2 КУоАП.

В судебном заседании он своей вины не признал, пояснил, что после двух операций его жена изменилась, ее стало все раздражать. Он алкоголя не употребляет, никакого давления в семье не применяет.

Женщина утверждает, что он не только в тот день, но и задолго до того злоупотребляет алкогольными напитками, выражается в ее сторону нецензурной бранью, ссорится. Она не работает, потому материально зависима от мужчины, последний этим пользуется, не дает денег на лечение больной дочери.

Суд постановил привлечь мужчину к административной ответственности по ч. 1 ст. 173-2 КУоАП и наложить на него административное взыскание в виде штрафа 170 гривен, пишет Глухов.инфо.