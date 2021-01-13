В Сумах фейковый соцработник обокрал 87-летнюю пенсионерку Несмотря на систематическое информирование и предупреждение полицией о различных «схемах» завладение чужим имуществом, почти ежедневно жертвами разного рода злоумышленников становятся наши сограждане.

В воскресенье новой жертвой вора стала 87-летняя сумчанка. Женщина сообщила, что по месту ее проживания пришел неизвестный мужчина, представившийся социальным работником. Отвлекая ее разговорами, он украл у старушки 19 000 гривен. Обнаружив пропажу денег, она сразу обратилась в полицию.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия по поиску злоумышленника.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.