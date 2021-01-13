В Сумах наехали на женщину на остановке (видео) Автопроисшествие произошло на улице Косовщинская.

По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo, не придерживаясь безопасной скорости движения и не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на женщину, которая стояла на остановке общественного транспорта. Ее зажало между автомобилем и металлической основой остановки.

В результате ДТП 56-летняя женщина получила телесные повреждения. «Скорой» ее доставили в больницу.

Все обстоятельства происшествия выясняла следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции, которую патрульные вызвали на место ДТП.