Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:03162

За неделю на Сумщине зарегистрировано 1554 ЧП

В результате пожаров 1 человек погиб и еще один травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 29 зданий, 4 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 76 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 83 здания, 5 единиц автотракторной техники, в общем материальных ценностей на сумму более 12 млн. 697 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 2 боеприпаса времен Второй мировой войны, обнаруженных на территории области.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине 44384 случая заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:03
Сумской исполком рассмотрит повышение тарифов в маршрутках до 7 грн
Вчера 20:56
В Глухове судили отца больного ребенка за домашнее насилие
Сегодня 15:29
В Сумах фейковый соцработник обокрал 87-летнюю пенсионерку
Сегодня 15:16
В Сумах наехали на женщину на остановке (видео)
Сегодня 15:06
За неделю на Сумщине зарегистрировано 1554 ЧП
Сегодня 15:03
В Сумах создали карту учебных заведений громады
Сегодня 14:51
Распродажа продолжается: за долги продают еще один актив «Сумского НПО»
Сегодня 14:40
В Тростянецкой горбольнице устанавливает новый пассажирский лифт
Сегодня 14:25
В Сумской изолятор передали лук с сюрпризом
Сегодня 14:14
Завтра часть Белополья останется без воды
Сегодня 13:44
В Сумах в суд не явился подросток, обвиняемый в изнасиловании школьника
Сегодня 13:22
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.