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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:40244

Распродажа продолжается: за долги продают еще один актив «Сумского НПО»

Корпоративные права ООО «Сумы-Электрод» выставили на продажу.

Соответствующее объявление обнародовали в системе электронных торгов арестованным имуществом СЕТАМ. Речь идет о 99,98% доли в уставном капитале ООО «Сумы-Электрод», принадлежащем АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение». ООО «Сумы-Электрод» зарегистрировано в Сумах, на улице Горького, 58.

Стартовая цена доли предприятия составляет 759 543,75 грн.

Торги назначены на 20 января с 9 до 18.00.

Согласно данным системы СЕТАМ, ООО «Сумы-Электрод» создано в 2008 году, основным видом деятельности предприятия является «Холодное волочение прутков и профилей». ООО «Сумы-Электрод» является заемщиком по кредитному обязательству на сумму 1,5 млн долларов США, срок исполнения основного обязательства до 25.12.2020. Данное обязательство обеспечено имуществом поручителя АО «СМНВО-ИНЖИНИРИНГ», а именно общественным домом с хозяйственными постройками, объект коммерческой недвижимости в центре города Сумы, улица Ильинская, д. 13 общей площадью 7 836.9 м2 - здание "Укрхимпроекта".

По состоянию на сейчас известно, что три участника уже утверждені для участия в аукционе, еще один ожидает подтверждения, пишет Sumy.Today.

Экономика
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