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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:22521

В Сумах в суд не явился подросток, обвиняемый в изнасиловании школьника

Из-за неявки обвиняемого и его законного представителя суд отложил подготовительное рассмотрение уголовного производства.

В связи с неявкой обвиняемого и его законного представителя подготовительное судебное заседание в уголовном производстве в отношении трех лиц, совершивших действия сексуального характера в отношении малолетнего, Ковпаковский районный суд г. Сумы отложил на 11.30 27 января 2021 года.

Речь идет о событиях, которые происходили летом прошлого года в районе улицы Добровольной в Сумах.

В отношении одного из обвиняемых, которому на момент совершения уголовного преступления исполнилось 14 лет, суд будет рассматривать обвинительный акт, а относительно других двух малолетних органами досудебного следствия подано ходатайство о применении принудительных мер воспитательного характера.

Учитывая квалификацию уголовного преступления и возраст лиц, его совершивших, рассмотрение дела будет проходить в закрытом судебном заседании.

Право
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