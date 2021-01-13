Сегодня день рождения у почетных сумчанок Сегодня, 18 января, день рождения празднуют сестры Валентина и Вита Семеренко.

Сумские биатлонистки, олимпийские чемпионки продолжают выступления за сборную Украины, а сегодня принимают поздравления с 35-м днем рождения. «Данкор» присоединяется к поздравлениям и желает еще больше побед!