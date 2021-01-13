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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:0578

В Сумах оштрафовали 4 водителей маршруток за нарушение карантина

Члены временной комиссии по контролю за проведением дезинфекции городского пассажирского транспорта, в составе которой специалисты отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг, с 11 по 16 января провели контрольные проверки на двух предприятиях.

Во время проверок установлено, что дезинфекция помещений и салонов транспортных средств проводилась согласно графиков. Перевозчикам даны рекомендации об усилении дезинфекционных мероприятий. В то же время проверяли и водителей, на четырех из них составили протоколы.

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