В Сумах оштрафовали 4 водителей маршруток за нарушение карантина Члены временной комиссии по контролю за проведением дезинфекции городского пассажирского транспорта, в составе которой специалисты отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг, с 11 по 16 января провели контрольные проверки на двух предприятиях.

Во время проверок установлено, что дезинфекция помещений и салонов транспортных средств проводилась согласно графиков. Перевозчикам даны рекомендации об усилении дезинфекционных мероприятий. В то же время проверяли и водителей, на четырех из них составили протоколы.