Сумчанин отморозил кисти рук В течение выходных дней в больницы с обморожением попали двое мужчин, жители Сум и Белополья.

В Сумах в больницу с обморожением кистей обеих рук попал 42-летний мужчина. Диагностировали обморожение пальцев рук и ног медики Белопольской ЦРБ и 68-летнему местному жителю.

Работники полиции проводят соответствующие проверки и рекомендуют гражданам быть осмотрительными во время холодов при нахождении на улице.

В областном и районных центрах действуют пункты обогрева, поэтому, чтобы согреться, вы можете зайти в эти помещения.

Также не стоит злоупотреблять спиртными напитками, так как алкоголь дает ложное ощущение тепла. К тому же человек в состоянии опьянения не в состоянии тщательно оценить состояние окружающей среды и собственные силы.

Отправляясь в дорогу, следует одеваться тепло. Носите свободную одежду - это способствует нормальной циркуляции крови. Одевайтесь так, чтобы между слоями одежды оставался слой воздуха, который удерживает тепло. Особое внимание необходимо обратить на обувь и перчатки, поскольку именно ноги и руки чаще всего страдают в условиях низких температур. Не лишним будет прихватить с собой в поездку термос с теплым чаем. Позаботьтесь, чтобы ваш телефон был заряжен, в случае необходимости это поможет связаться со службами спасения.

Следуйте этим простым правилам и берегите свое здоровье, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.