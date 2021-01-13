На Сумщине начали заочно судить дорожника, укравшего больше 1 млн грн По ходатайству Сумской областной прокуратуры заочно будут судить директора ООО, который обвиняется в завладении 1,2 млн грн во время ремонта дороги.

По ходатайству Кролевецкого отдела Шосткинской местной прокуратуры решением суда предоставлено разрешение на осуществление специального судебного производства в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, который путем служебной подделки завладел 1,2 млн грн, а затем легализовал полученные доходы (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч 1 ст. 209 УК Украины).

Обвинительный акт направлен в суд 30 ноября 2020 года, однако с целью уклонения от уголовной ответственности директор общества длительное время скрывается от следствия. Известно, что он пересек государственную границу Украины с Российской Федерацией. В настоящее время он объявлен в международный розыск, а также постановлением следственного судьи заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Поэтому прокуратура инициировала специальное судебное производство.

По данным следствия, в 2016 году исполнительный комитет Кролевецкого городского совета с указанным обществом заключил договор на выполнение капитального ремонта дорожного покрытия ул. Виноградова в г. Кролевец. После завершения работ директор общества в официальных документах умышленно завысил объемы работ и стоимость использованных материалов. На счет общества было перечислено почти 1,5 млн грн. Однако по результатам экспертизы завышение стоимости ремонтно-строительных работ составляет около 1,2 млн грн. С полученными преступным путем средствами директор общества осуществил ряд финансовых операций. Прокуратура в рамках уголовного производства заявила иск о взыскании с обвиняемого 1,2 млн грн ущерба.

Противоправную деятельность обвиняемого разоблачили по материалам Управления Службы безопасности Украины в Сумской области кролевецкое отделение полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.