У глуховчанина нашли дома пистолет В доме 48-летнего гражданина правоохранители обнаружили и изъяли предмет, похожий на стартовый пистолет с признаками переработки.

В ходе санкционированного обыска, проведенного в рамках ранее открытого уголовного производства, по месту жительства мужчины работники полиции обнаружили и изъяли предмет, внешне похожий на стартовый пистолет с признаками переработки.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Проводятся все необходимые следственные действия для установления источника происхождения «находки» и цель ее хранения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.