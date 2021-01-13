Сумчанам напоминают, что до конца регистрации на пробное ВНО-2021 осталось полтора дня В управлении образования и науки напоминают, регистрация лиц для участия в пробном внешнем независимом оценивании продолжается до 19 января включительно.

Чтобы зарегистрироваться нужно заполнить регистрационную форму, зайти в личный кабинет участника пробного ВНО по логину и паролю, полученными при регистрации, распечатать квитанцию, оплатить услугу по проведению пробного ВНО.

Заметим, в этом году каждый участник / каждая участница может выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО, а также дополнительно загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня предметов ВНО-2021, пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы на специальный сервис определения результатов.

Состоится пробное тестирование 10 апреля.

Кроме того, регистрация для прохождения пробного ВНО не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии ВНО. Результаты пробного ВНО не будут засчитаны как оценка государственной итоговой аттестации и не будут использованы для участия в конкурсном отборе при поступлении в учреждения высшего образования.