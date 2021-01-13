В Сумах автоледи врезалась в столб В результате дорожно-транспортного происшествия травмировалась женщина-водитель.

Происшествие произошло в Сумах по ул. Харьковская. Как предварительно выяснили работники полиции, 42-летняя сумчанка, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer совершил столкновение с электроопорой, в результате чего получила телесные повреждения и «скорой» была госпитализирована в больницу.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.