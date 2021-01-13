Сумчане стали больше болеть ОРВИ Об этом сегодня, 18 января, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горуправления здравоохранения Елена Чумаченко.

По данным еженедельного мониторинга, на прошлой неделе в Сумах зарегистрировано 984 случаев заболевания ОРВИ, что на 30,8% больше, чем за предыдущую неделю (на 304 случая). Среди заболевших 32,3% это дети до 18 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 372,5 на 10 тыс. населения, что ниже порогового уровня – 665,3. Госпитализировано на прошлой неделе 74 жителя города – 45 взрослых и 29 детей. Это 7,5% ото всех заболевших. Заболеваний гриппом и летальные случаи не зарегистрированы.

На сегодня 1557 человек провел вакцинацию против гриппа.