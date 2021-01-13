В Сумах будут судить водителя, который под кайфом совершил смертельное ДТП В Сумах назначено к рассмотрению дело по смертельной ДТП на ул. Харьковской

На 8.15 28 января назначено к рассмотрению дело по обвинению мужчины в совершении смертельного ДТП на перекрестке улиц Линейная и Харьковская в Сумах.

Действия водителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Событие произошло 21 октября 2020 года. По материалам обвинительного акта, водитель, находясь в состоянии наркотического опьянения, управлял автомобилем MAN и осуществляя поворот налево на зеленый сигнал светофора с улицы Линейной на Харьковскую, допустил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. 36-летний пешеход от полученных травм погиб на месте ДТП.