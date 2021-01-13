Кому в Сумах отключили воду? КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 18 января.

Для проведения аварийно-ремонтных работ по устранению порыва на линии диаметром 100 мм по улице Засумская, 12 сегодня, 18 января, в 1:15 прекращена подача воды в дома №№ 11, 12, 14, 16, 16б, 16/5 по ул. Засумская и дома № 5 по ул. Ярослава Мудрого.

Также из-за порыва на водопроводной сети диаметром 300 мм по улице Тополянская, 163 в 10:10 прекращено водоснабжение по следующим адресам: ул. Тополянская, ул. Мусоргского, ул. Шахтерская, ул. Новоселовская, ул. Патона, ул. Героическая, ул. Горовая, проезд Горовой.

После завершения аварийно-ремонтных работ подача воды будет возобновлена.