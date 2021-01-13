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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Сумах діють шахраї, які надають фіктивні послуги у сфері розробки та запровадження системи НАССР

Головне управління Держпродспоживслужби України в Сумській області протидіє шахрайським схемам щодо надання фіктивними організаціями послуг у сфері розробки та запровадження системи НАССР

З 20 вересня 2019 набула чинності вимога імплементувати нову систему постійно чинних процедур, заснованих на принципах системи управління безпечністю харчових продуктів НАССР для останньої категорії операторів ринку. З зазначеної дати вона також поширюється на так звані малі потужності, які постачають харчові продукти кінцевому споживачу і мають не більш ніж 10 людей робочого персоналу, займають площу не більше 400 кв. м. Також потужності, які не постачають харчові продукти кінцевому споживачу і мають не більш ніж 5 людей робочого персоналу.

Вимоги до розробки та запровадження системи НАССР регламентовані наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 01.10.2012 № 590 «Щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)». Відповідно до зазначеного наказу оператори ринку повинні не лише створити пакет документів, які будуть регламентувати постійно діючі процедури, але й забезпечити їх неухильне та постійне виконання персоналом на відповідній потужності. Обов’язковою вимогою законодавства є також періодичний аудит системи НАССР, який можуть проводити лише спеціально підготовлені державні інспектори Держпродспоживслужби, які мають відповідні знання та мають номерний сертифікат яким підтверджується, що ними пройдені навчання та успішно складені письмові іспити аудитора НАССР та/або провідного аудитора НАССР.

Нажаль, протягом останнього року на Сумщині на ринку надання послуг із запровадження системи НАССР активізувались шахраї. Головним управлінням було виявлено на території області діє група фізичних осіб, яка використовуючи декілька нещодавно створених фіктивних господарських товариств з ідентичними назвами повідомляє суб’єктів господарювання у сфері поводження з харчовими продуктами, що вони є акредитованими тренерами та експертами у сфері запровадження системи НАССР.

При цьому рівень надання допомоги зводиться як просто до продажу «універсального» пакету «документів з готовою системою НАССР», «запозиченого» у ДП «Сумистандартметрологія», так і виїзд на місце, надання завдань та імітація роботи. І по факту лише – втрачені кошти та не досягнута кінцева мета, оскільки кінцева мета системи НАССР – отримання безпечного продукту не досягнута.

Відповідна група «фахівців» запровадила систему НАССР одній з торгівельних мереж в м. Суми. За результатами проведення аудиту цієї системи Головне управління виявило 49 невідповідностей та застосувало до суб’єкта господарювання штрафні санкції в розмірі 80 тис. грн., які на даний час сплачені. Однак жертвами зазначених осіб стали не лише приватні суб’єкти господарювання, але й бюджетні установи.

Враховуючи зазначені обставини, Головне управління звернулося до органів нацполіції та прокуратури щодо відкриття відносно зазначеної групи осіб кримінального провадження згідно статті 190 КК (шахрайство). У зв’язку з тим, що відомості про вчинення злочинну правоохоронними органами внесено до ЄРДР не було, відділ правового забезпечення звернувся до суду зі скаргою на бездіяльність співробітників нацполіції. Ухвалою Ковпаківського районного суду м. Суми зобов’язано уповноважену особу Сумського ВП ГУНП в Сумській області внести відомості до ЄРДР про злочин, передбачений ст. 190 КК Країни. Відповідно до зазначеної ухвали суду, за фактами шахрайського заволодіння коштами у сфері розробки та запровадження системи НАССР було відкрито кримінальне провадження №12020205440000667 та на даний час проводиться досудове розслідування. Головне управління буде вживати всі можливі заходи для припинення відповідних шахрайських схем у сфері безпечності харчових продуктів та притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.

Визначити компанію, яка грамотно розробить процедуру та забезпечить, можна, вивчивши історію компанії, відгуки про неї. Але найкращою оцінкою роботи буде перевірка відповідності НАССР державним аудитором (підприємець може сам звернутися до Головного управління із проханням провести у нього перевірку). Причому, з організацією, яка розробляла НАССР, найкраще домовитися таким чином, що їхню роботу буде оплачено в тому разі, якщо аудит буде успішним. Ми радимо також відмовлятися від купівлі готових пакетів документів. Всі підприємства й умови праці на них індивідуальні, і купівля такого пакета, навіть за низькою ціною, підприємцю впровадити НАССР не допоможе. У кожного конкретного підприємства свої приміщення (поверхні) обладнання для виготовлення і зберігання продукції.

Додатково звертаємо увагу, що невиконання обов’язку щодо впровадження на потужностях постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) відповідно до п. 4 ч. 1 статті 65 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі тридцяти мінімальних заробітних плат (на даний час 180 тис. грн.), на фізичних осіб – підприємців – у розмірі п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат (на даний час 90 тис. грн.).

 
 
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