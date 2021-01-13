Уволенный главврач Ахтырской ЦРБ подал в суд на мэра Уволенный мэром Ахтырки главврач Виктор Бабаич через суд требует возвращения на работу.

Иск экс-руководителя ЦРБ к мэру будут рассматривать 28 января в режиме видеоконференции, пишет Ахтырский городской портал.

Судебное разбирательство гражданского дела по иску к Ахтырскому городскому совету в лице городского головы Кузьменко Павла Петровича, исполнительного комитета Ахтырского городского совета, коммунального некоммерческого предприятия Ахтырского городского совета «Ахтырская центральная районная больница» об отмене распоряжения об увольнении, отмене приказа об увольнении, восстановлении на работе, взыскание среднемесячного заработка за время вынужденного прогула состоится в 14.00 28 января. Рассмотрение дела будут осуществлять в режиме видеоконференции из помещения Сумского районного суда Сумской области, который находится по адресу: г. Сумы, ул. Академическая, 13 с участием представителя истца.

Напомним: уже объявлен конкурс на замещение должности директора КНП «Ахтырская ЦРБ».