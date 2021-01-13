Сколько пациентов с COVID-19 в сумских больницах Статистику предоставила сегодня, 18 января во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальника горуправления здравоохранения Елена Чумаченко.

В 5-й горбольнице 117 пациентов, из них 56 на кислородной поддержке, 8 – в отделении интенсивной терапии, из них 3 подключены к аппаратам ИВЛ.

В 4-й больнице 24 пациента, 17 получают кислород свободным потоком.

В деткой больнице 19 человек, 1 – в интенсивной терапии.

В городских больницах 64 свободных места для взрослых, все с кислородом, в детской больнице свободно 91 место, 65 из них с кислородом.

Кроме того, сумчане лежат в областных медучреждениях. В областном центре инфекционных болезней – 43 человека, на кислородной поддержке 40, в интенсивной терапии 2, 1 – на аппарате ИВЛ. В областном госпитале для ветеранов 30 человек, 21 получает кислород свободным потоком, 2 – в интенсивной терапии, 1 – на ИВЛ.