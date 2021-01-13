В Сумах легковушка въехала в маршрутку Сегодня, 17 января, около 13.20 минут патрульные получили сообщение о ДТП на улице Вячеслава Чорновола.

Предварительно, 55-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2105, не придерживаясь безопасной дистанции и скорости движения, допустил наезд на маршрутное транспортное средство «Рута», которое находился на остановке общественного транспорта и совершал посадку-высадку пассажиров. Вследствие ДТП 29-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ-2105 получил телесные повреждения. Предварительный диагноз - сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и ушиб коленного сустава. Ее доставили в больницу для оказания помощи. Патрульные огородили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.