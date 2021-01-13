Когда сумские школьников вернутся за парты Возвращение к привычному формату обучения в школах будет зависеть от эпидемической ситуации.

Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет написал в Telegram.

"Моя позиция по этому поводу уже была озвучена. Я считаю, что по крайней мере младшие классы после завершения карантинных ограничений могут вернуться к полноформатному обучению. Что касается старшей школы, то при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации в стране будет приемлемым проведение обучения по смешанной форме", - отметил Шкарлет.

Он добавил, что принятие окончательных решений относительно этого вопроса не зависит исключительно от министра образования и науки или министра здравоохранения. "Я полностью разделяю позицию и прислушиваюсь к аргументам специалистов, эпидемиологов, врачей, рекомендации которых основываются на мониторингах эпидемической ситуации в стране. Именно поэтому МОН и Минздрав находятся в постоянной коммуникации", - написал министр.

По его словам, возвращение к привычному формату обучения будет зависеть от эпидемической ситуации. "Искренне надеюсь, что в ближайшее время статистика заболеваемости COVID-19 и способность медицинской системы сдерживать эпидемические волны все-таки позволят нам рекомендовать местной власти частично возвращать детей к привычному формату обучения", - уточнил он.