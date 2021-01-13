Сумские биатлонисты с «серебром» в эстафете В рамках первого этапа Кубка IBU в немецком Арбере состоялась мужская эстафетная гонка.

Украинскую четверку на первом этапе представлял Руслан Бригадир, лучше других наших ребят выступивший накануне в спринте и занявший в нём 15-ое место. Уже с первых метров дистанции Руслан показал, что намерен и сегодня бороться за высокие места, но уже для команды в целом. Придя в числе лидеров на первый огневой рубеж, Бригадир первым же его и покинул, закрыв быстро все мишени – лучшая скорострельность в лежке на его этапе. Но второй круг дался нашему «забойщику» уже сложнее, а с учетом того, что в стойке пришлось использовать один дополнительный патрон, стрельбище Руслан покинул уже седьмым – в пятнадцати секундах от промежуточного первого места. На третьем кругу к этому отставанию добавились еще двадцать секунд, поэтому передал эстафету напарнику по команде Руслан Бригадир уже девятым, пишет biathlon.com.ua.

Опускать руки было рано, да и проигрыш был не столь велик. И «в бой» ринулся уроженец Сумщины Андрей Доценко. Ногами Андрей поначалу ничего не отыгрывал, но держался приблизительно на том же расстоянии от лидерских позиций. Не изменилась ситуация существенно и после того, как на стрельбе лежа после одного выстрела мимо Доценко закрыл мишень дополнительным патроном – восьмая промежуточная строчка и 41 секунда отставания. А вот уже после стойки результат пошел вверх. Ее Андрей Доценко провел блестяще – точно и за 22 секунды (быстрее всех на этапе). Таким образом, выйдя с рубежа шестым, к моменту передачи эстафеты Андрей обошел идущего впереди француза и завершил свой этап уже пятым.

Уже вскоре после ухода на дистанцию участников третьего этапа, лидерство захватила сборная Германии, шедшая до этого с небольшим отставанием от России. Тарас Лесюк, представлявший Украину на этом этапе, на обоих огневых рубежах был вынужден использовать дополнительные патроны – по одному на каждом. Но соперники ошибались также, потому Лесюк продолжал идти пятым. И лишь на финишном отрезке этапа Тараса обошел более прыткий победитель вчерашнего спринта Филип Андерсен.

Приняв эстафету шестым с отставанием даже от потенциальной бронзы в 49 секунд, сумчанину Богдану Цымбалу ничего не оставалось, как «лететь» вперёд и надеяться на чудо. И чудо произошло. Вначале, после стрельбы лежа, из когорты лидеров выпал норвежец, ушедший на два круга штрафа. Богдан же стрелял быстро и точно. Дальше Цымбал «расправился» на дистанции с Семеном Сучиловым, обойдя его и придя на решающий рубеж четвертым. А там началась игра нервов. И шедший вторым итальянский биатлонист Джузеппе Монтелло, как и ранее Эндре Стрёмсхейм, отправился на два штрафных круга. Богдан отстрелялся с семи патронов и ушел на заключительный круг третьим. Казалось бы, можно быть счастливыми, ведь бронза уже почти в кармане. Но Богдан Цымбал решил не ограничиваться этим и буквально выгрыз для Украины серебро. Браво, Богдан! Браво, команда! И с первой медалью сезона всех!

Первое место на подиуме мужской эстафеты заняла сборная Германии, третье призовое место досталось французам. Все три призера показали лучшую стрельбу в гонке, а вот традиционный лидер Норвегия в этой гонке шесть раз заглядывала на штрафные круги. А сборной Италии, финишировавшей с пятым результатом, были после окончания гонки добавлены две минуты, что откинуло команду на восьмую позицию.

В Кубке наций у мужчин Украина после сегодняшнего успеха занимает четвертое место.

Эстафета. Мужчины

1. Германия (0+5) 1:13:36,7

2. Украина (0+6) +1:01,9

3. Франция (0+5) +1:04,5

4. Норвегия (6+14) +1:48,5

5. Швеция (0+11) +2:23,3

6. Россия (2+12) +2:31,8