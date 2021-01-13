Сумские патрульные остановили водителя с липовыми правами На улице Леваневского за нарушение ПДД патрульные остановили водителя автомобиля Toyota Camry.

Водитель предоставил для проверки водительское удостоверение. Проверив документ по имеющимся полицейским базам данных, инспекторы выяснили, что он зарегистрирован совсем на другого мужчину.

Впоследствии стражи порядка установили, что водитель и вовсе назвался чужим именем, ведь сам он лишен права управления за нетрезвое вождение. Так он пытался избежать ответственности.

Патрульные составили на 51-летнего мужчину административный материал по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП. По факту выявленного водительского удостоверения с признаками подделки инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.