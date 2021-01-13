Сумские патрульные остановили водителя с липовыми правами

Водитель предоставил для проверки водительское удостоверение. Проверив документ по имеющимся полицейским базам данных, инспекторы выяснили, что он зарегистрирован совсем на другого мужчину.
Впоследствии стражи порядка установили, что водитель и вовсе назвался чужим именем, ведь сам он лишен права управления за нетрезвое вождение. Так он пытался избежать ответственности.
Патрульные составили на 51-летнего мужчину административный материал по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП. По факту выявленного водительского удостоверения с признаками подделки инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.