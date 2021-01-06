Мэр Сум хочет ежемесячные премии за высокие достижения труда На сайте Сумского горсовета опубликован проект решения горсовета «Об установлении надбавки, премирование и оказание помощи на оздоровление, материальной помощи Сумскому городскому голове в 2021 году».

Согласно документу, инициатором которого является сам мэр Сум Александр Лысенко, в случаев принятия этого решения (в положительном голосовании сомневаться не приходится), горсовет планирует установить на весь 2021 год Сумскому городскому голове надбавку за высокие достижения в труда и размере 50 процентов должностного оклада с учетом надбавки за ранг должностного лица местного самоуправления и надбавки за выслугу лет. Кто будет оценивать его высокие достижения труда не указывается…

Также мэра ждет ежемесячная премия в размере 50% суммы размера должностного оклада, надбавок и доплат. А по случаю государственных, профессиональных праздников - в размере должностного оклада.

Также мэру будет причитаться помощь для оздоровления в размере среднемесячной заработной платы при предоставлении ежегодного отпуска. А также материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов в размере среднемесячной заработной платы (по заявлению).

Напомним: за 2019 год мэр Сум получал в среднем по 50 тыс. грн в месяц, явно не бедствуя. В 2020 году очевидно больше.