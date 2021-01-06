В Сумах в гаражном кооперативе горела «Лада» 16 января в 19:36 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля «Lada Largus» на территории гаражного кооператива по проспекту Курский в областном центре.

Звонил владелец, который, проводя ремонтные работы, увидел возгорание. На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачен моторный отсек, лобовое стекло, лакокрасочное покрытие капота. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на весь автомобиль и рядом расположенный гараж.

В 20:00 возгорание локализовали, в 20:05- ликвидировали.

Допустимая причина пожара - разгерметизация газовой системы автомобиля.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 11 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.