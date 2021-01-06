В Сумах в гаражном кооперативе горела «Лада»

Звонил владелец, который, проводя ремонтные работы, увидел возгорание. На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачен моторный отсек, лобовое стекло, лакокрасочное покрытие капота. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на весь автомобиль и рядом расположенный гараж.
В 20:00 возгорание локализовали, в 20:05- ликвидировали.
Допустимая причина пожара - разгерметизация газовой системы автомобиля.
Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 11 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.