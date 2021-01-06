Сумской футзалист сделал дубль в Лиге чемпионов

Игра завершилась уверенной победой херсонцев 5:1, в составе которых дублем отметился воспитанник сумского футзала Николай Белоцерковец.
16.01.21, 14:00, Запорожье
«Продэксим» - «Шкупи-1927» 5:1
«Продэксим»: 1. Ципун, 4. Заец, 9. Савенко, 2. Даниэль Роза, 6. Волков, 7. Клаудиньо, 8. Сорокин, 9. Зварыч, 10. Рониньо, 11. Волянюк, 12. Шотурма, 14. Моспан, 15. Белоцерковец, 17. Маевский.
Главный тренер: Андре Броканело
«Шкупи»: 18 Стояновский, 7. Петрович, 8. Агуши, 9. Сефери, 11. Димовски, 12. Бериша, 2.Левески, 4. Сулейман, 5. Глигоров, 10. Незир, 13. Джакупи, 14. Сека, 15. Сельманай, 19. Сотировски.
Главный тренер: Зоран Лекики
Голы: Зварыч 1’, Белоцерковец 2’, 33’, Клаудиньо, 33’ (АГ), 36’, Даниэль Роза 39’.
Предупреждения: Левески 29’, Сельманай 29’, Стояновски 32’.