Жители Сумщины могут самостоятельно рассчитать прогнозируемую пенсию Пенсионный фонд Украины предлагает воспользоваться быстрым и современным онлайн сервисом на вебпортале электронных услуг «Пенсионный калькулятор» для того, чтобы самостоятельно просчитать размер пенсии.

Пенсионный калькулятор автоматически загружает данные для исчисления страхового стажа и заработной платы, имеющиеся в Реестре застрахованных лиц. Чтобы учесть периоды трудовой деятельности и другие периоды, которые влияют на размер пенсии, можно дополнительно ввести их в ручном режиме.

Сервис предназначен исключительно для прогнозного расчета пенсии по возрасту, а протокол расчета не является окончательным при начислении специалистом пенсионных выплат в будущем.

Сервис не осуществляет предположений относительно уровней роста средней заработной платы в Украине в последующие годы или уровня инфляции. Он позволяет оценить прогнозный размер пенсии на момент проведения расчета.

Чтобы определить размер пенсии, нужно войти на вебпортал по КЭП https://cutt.ly/ojQNYRh или телефону или банковской карты https://cutt.ly/BfAupAi. На вебпортале https://portal.pfu.gov.ua функция «Пенсионный калькулятор» отображается по центру.