Морозное утро: где на Сумщине минимальная температура Сумской областной гидрометцентр опубликовал карту температуры на утро 17 января.

Минимальная температура воздуха была в Лебедине – минус 26 градусов. В Сумах и Ромнах – минус 24, в Конотопе и Глухове – минус 23, в Дружбе – минус 22.