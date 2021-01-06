На Сумщине 44300 случаев заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 17 января в Сумской области 44300 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 224 человек (Белопольский р-н - 6, Бурынский р-н - 4, Глуховский р-н - 1, Конотоп – 18, Конотопский р-н - 4, Кролевецкий р-н - 3, Лебедин - 6, Лебединский р-н - 3, Липоводолинский р-н - 4, Недригайловский р-н - 5, Ахтырка - 16, Ахтырский р-н - 3, Путивльский р-н - 21, Ромны - 9, Роменский р н - 2, Сумы - 75, Сумской р-н - 19, Тростянецкий р-н - 8, Шостка – 16, Шосткинский р-н - 1.

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 575 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 39119 человек, из них за минувшие сутки -168 (Белопольский р-н - 3, Краснопольский р-н - 5, Кролевецкий р-н - 3, Лебедин - 2, Недригайловский р-н - 2, Ахтырка - 40, Сумы - 83, Сумской р-н -26, Тростянецкий р-н - 3, Шосткинский р-н - 1).