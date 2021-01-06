Глава Сумкой ОГА подписал распоряжения о создании комиссий по реорганизации 13 райгосадминистраций Этими распоряжениями в 13 районных администрациях образуются комиссии по реорганизации, определяются главы комиссий и их персональный состав.

Согласно распоряжениям, главы комиссий должны в семидневный срок со дня издания распоряжения подготовить и подать соответствующие планы мероприятий по реорганизации райгосадминистраций.

Также главы комиссий по реорганизации должны в десятидневный срок со дня издания распоряжения образовать комиссии по инвентаризации имущества, активов и обязательств.

Ежемесячно до 10-го числа главы комиссий должны информировать Сумскую облгосадминистрацию о ходе реорганизации.

Облгосадминистрация на постоянной основе будет сопровождать райгосадминистрации в реализации мероприятий по реорганизации. Примерные планы мероприятий по реорганизации уже направлены в райгосадминистраций.

Распоряжения здесь: http://sm.gov.ua/ru/dokumenty.html?task=view&id=23278.