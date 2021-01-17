На Сумщине 224 новых случая заболевания коронавирусом

За субботу подтвердили 224 новых случая.
В Украине 5990 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 177 детей и 236 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 2131 человек; летальных случаев - 116; выздоровели - 8777 человек; осуществлено тестирований за сутки - 27975 (в частности методом ПЦР - 19548, методом ИФА - 8427).
За все время пандемии в Украине заболело - 1160682 человека; выздоровели - 865 960 человек;
летальных исходов - 20 802; проведения ПЦР-тестов - 5953987.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (793), Киевской (362), Запорожской (332), Одесской (330) и Николаевской (328) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 793 случая;
- Винницкая область - 176 случаев;
- Волынская область - 178 случаев;
- Днепропетровская область - 309 случаев;
- Донецкая область - 234 случая;
- Житомирская область - 155 случаев;
- Закарпатская область - 141 случай;
- Запорожская область - 332 случая;
- Ивано-Франковская область - 153 случая;
- Киевская область - 362 случая;
- Кировоградская область - 35 случаев;
- Луганская область - 101 случай;
- Львовская область - 315 случаев;
- Николаевская область - 328 случаев;
- Одесская область - 330 случаев;
- Полтавская область - 299 случаев;
- Ривненская область - 145 случаев;
- Сумская область - 224 случая;
- Тернопольская область - 107 случаев;
- Харьковская область - 315 случаев;
- Херсонская область - 90 случаев;
- Хмельницкая область - 168 случаев;
- Черкасская область - 307 случаев;
- Черновицкая область - 195 случаев;
- Черниговская область - 198 случаев.