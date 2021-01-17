На Сумщине 224 новых случая заболевания коронавирусом На утро 17 января в Сумской области подтверждено 44300 случаев заболевания COVID-19.

За субботу подтвердили 224 новых случая.

В Украине 5990 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 177 детей и 236 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 2131 человек; летальных случаев - 116; выздоровели - 8777 человек; осуществлено тестирований за сутки - 27975 (в частности методом ПЦР - 19548, методом ИФА - 8427).

За все время пандемии в Украине заболело - 1160682 человека; выздоровели - 865 960 человек;

летальных исходов - 20 802; проведения ПЦР-тестов - 5953987.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (793), Киевской (362), Запорожской (332), Одесской (330) и Николаевской (328) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 793 случая;

- Винницкая область - 176 случаев;

- Волынская область - 178 случаев;

- Днепропетровская область - 309 случаев;

- Донецкая область - 234 случая;

- Житомирская область - 155 случаев;

- Закарпатская область - 141 случай;

- Запорожская область - 332 случая;

- Ивано-Франковская область - 153 случая;

- Киевская область - 362 случая;

- Кировоградская область - 35 случаев;

- Луганская область - 101 случай;

- Львовская область - 315 случаев;

- Николаевская область - 328 случаев;

- Одесская область - 330 случаев;

- Полтавская область - 299 случаев;

- Ривненская область - 145 случаев;

- Сумская область - 224 случая;

- Тернопольская область - 107 случаев;

- Харьковская область - 315 случаев;

- Херсонская область - 90 случаев;

- Хмельницкая область - 168 случаев;

- Черкасская область - 307 случаев;

- Черновицкая область - 195 случаев;

- Черниговская область - 198 случаев.