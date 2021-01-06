Кролевец примет участие в Датской программе соседства DANEP по развитию инклюзивного рынка труда в сфере туризма 15 января Кролевецкий городской голова Виктор Лехман подписал Меморандум о взаимопонимании между Сумским национальным аграрным университетом, как основным заявителем, и Кролевецким городским советом для участия в проектах «Инклюзивный рынок труда для рабочих мест в Украине».

Данный проект объявлен Международной организацией труда, реализуется в рамках Датской программы соседства (DANEP). Кролевецкая громада, наряду с Путивльской, Новослободской гроадой и Есманским поселковым советом, стала четвертой на Сумщине, которая готова реализовывать данный проект.

Как отметила глава ОО «Платформа развития громад», профессор кафедры экономики и предпринимательства СНАУ, региональный эксперт из местного экономического развития Виктория Медвидь, данный проект призван научить участников боевых действий, участников АТО / ООС, женщин предпенсионного возраста, которые не могут по разным причинам трудоустроиться и других, организовывать собственное дело в сфере зеленого и крафтового туризма. Данных граждан будут учить тому, как создать собственный бизнес в сфере туризма, эффективно его развивать.

Также было отмечено, что по оценкам специалистов Кролевецкая громада входит в «Золотой треугольник Сумщины» - это Глуховская, Путивльская и Кролевецкая громады, где сфера туризма является абсолютно перспективной и имеет все шансы стать одной из ведущих отраслей экономики.