Сумские биатлонистки в ТОП-8 на Кубке мира Женскую эстафету, которая продолжила программу шестого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе, украинские болельщики ждали с надеждой, на фоне успешной мужской гонки, проведенной накануне.

Оптимизма добавляло и то, что, несмотря на пропущенный спринт, тренеры команды посчитали возможным старт Дарьи Блашко, которая в нынешнем сезоне стала бессменным стартером нашей эстафеты, пишет biathlon.com.ua.

Хотя и в отношении Даши были опасения относительно ее физической готовности, которые в целом оправдались. На огневых рубежах Блашко отработала вполне надежно – с одним запасным патроном на десять мишеней, лучше украинки отстрелялись лишь две соперницы. А вот по дистанции украинка с каждым кругом теряла темп и финишировала 12-й с 50-секундным отставанием от первой позиции.

На первом же этапе группа лидеров потеряла своего главного фаворита. Ингрид Тандреволд столкнулась с проблемами со здоровьем еще в спринте, однако норвежские тренеры решили не менять планы на эстафету, отрядив спортсменку на первый этап. На лежке Тандреволд с трудом избежала штрафного круга, откатившись за пределы первой десятки. Хотя скандинавы уже не раз в эстафетах этого сезона доказывали, что для них и минутный гандикап – не приговор, и с отставанием 40 секунд при передаче эстафеты продолжали борьбу.

Лидером же после первого этапа стала Италия, за которую в своих лучших традициях победный отрезок провела Лиза Виттоцци. Впрочем, у итальянок очень неровный состав, и уже на втором этапе крайне медленная Ирен Лардшнайдер не только скоростью уступала соперницам, но еще и настреляла два круга штрафа уже в лежке.

Увы, неприглядную компанию Лардшнайдер на штрафных кругах составила выпускница СумГУ Юлия Джима, которая провела совершенно нехарактерную для себя стрельбу лежа, поразив лишь три мишени из восьми выстрелов. На стойке Юля исправилась, насколько это было возможно – отстрелялась из пяти. Но вернуть потерянную на первом рубеже минуту уже было нереально – на передаче второго этапа наша команда была уже 15-й через две минуты после лидера.

А новым фаворитом стала команда Франции, в которой два очень надежных этапа выдали Анаис Бескон и Анаис Шевалье-Буше. Хотя дуэт преследователей Швеция-Беларусь был лишь в шести секундах позади.

Третий этап этой гонки попахивал сюрреализмом ) Уже на первом километре группа лидеров окончательно оформилась в трио. И в компании Жюстин Бреза-Буше, Эльвиры Эберг и Анны Сола вряд ли кто-то поставил бы перед стартом на белоруску. Но именно Сола продемонстрировала наиболее крепкие нервы и характер!

Сначала на лежке «отпала» Эберг, которая с трудом справилась с мишенями с тремя запасными. После на стойке в перестрелке за лидерство на два запасных патрона белоруски Жюстин Бреза-Буше ответила двумя кругами штрафа! В итоге Сола убежала передавать эстафету лидером, а вслед за нею устремилась… Нет, даже не Эберг, а Дениз Херрманн, которая вывела Германию на вторую позицию! К финишу этапа немка почти догнала белоруску – между ними было всего три секунды, и стало ясно, что именно эти две команды поведут борьбу за золото.

Для стартовавшей на третьем этапе за Украину сумчанки Вали Семеренко была лишь одна дорога – вверх. Позади соперницы отстали уже очень далеко, и перед Валей стояла задача подтянуть команду в борьбу хотя бы за десятку лучших. И с каким же блеском справилась с этим наша олимпийская чемпионка! Всего один запасной патрон в лежке – это максимум, что позволила Валя занести себе в пассив, выйдя со второго огневого рубежа 11-й, за спиной Тирил Экхофф.

Наверняка в мыслях большинства болельщиков мелькнуло: ну продержись, Валя, хоть несколько сотен метров… И Валя продержалась – не метры, а весь заключительный круг, не уступив быстроногой норвежке ни секунды! И перед последним этапом наша команда вернулась в десятку лучших!

Капитан команды Елена Пидгрушная не могла не поддержать этот рывок! В какой-то степени помогло Лене то, что ее компаньоном по гонке стала лидер Кубка мира Марте Олсбю Ройселанд. Но в биатлоне, кто бы ни шел рядом, к успеху обязан придти ты сам. И Пидгрушная смогла! И пусть восьмое место на финише считать успехом можно с большой натяжкой, Лена на своем этапе показала характер и то, что в эстафете она всегда преображается в пользу команды. Да, справиться с норвежкой на последнем километре не удалось. Тем не менее, за свой этап Пидгрушная еще на две позиции подняла команду, заработав еще несколько драгоценных очков в Кубок наций.

Ну а впереди о Кубке наций мало кто задумывался – на кону была победа в гонке! Первые два круга Елена Кручинкина и Франциска Пройсс попеременно дышали в спину друг другу, не уступая ни в скорости, ни на огневом рубеже. Но в решающий момент на стойке опыт немецкой биатлонистки дал о себе знать. В то время как Кручинкина поторопилась и быстро допустила два промаха, Пройсс методично закрыла все мишени и убежала за победой.

Но и для Беларуси второе место – несомненный успех, еще раз подтвердивший качество выступлений наших северных соседей в нынешнем сезоне. Эта гонка вошла в десятку лучших женских эстафет в истории беларусского биатлона.

Борьба за третье место также была увлекательной, хотя и прошла не в фокусе внимания телекамер. На последний этап в пределах одной секунды ушли Ханна Эберг, Ульяна Кайшева и Люция Харватова. Чешка в этой компании была самым слабым стрелком, что подтвердилось на стойке, где Харватова заработала круг штрафа и окончательно выпала из обоймы претендентов на подиум. А вот представительницы Швеции и России стреляли безошибочно! Вот только Эберг сделала это чуть быстрее, и при равной скорости именно за счет скорострельности привела свою команду на пьедестал почета!

Заняв восьмое место в эстафете, наша команда сумела подняться на восьмую же строчку в Кубке наций, обойдя провалившую гонку команду Италии, которая после феерического начала от Лизы Виттоцци к финишу пришла только 15-й. Экс-лидер командного зачета, сборная Норвегии, с сегодняшним седьмым местом утратила и командный «желтый биб». Теперь во главе женского мирового биатлона воцарилась сборная Швеции! Причем перевес не совсем символический – 96 баллов, которые, впрочем, конкурентки могут отыграть уже в Антхольце.

Завтра же в завершающих программу Оберхофа масс-стартах поболеем за Дмитрия Пидручного и, возможно, Юлию Джиму – если Юле удастся из статуса запасной перейти в число участниц заключительной гонки шестого этапа.

Эстафета. Женщины

1. Германия (0+5) 1:14:31,5

2. Беларусь (0+9) +17,4

3. Швеция (0+5) +35,7

4. Россия (1+7) +42,5

5. Франция (2+10) +1:48,2

6. Чехия (1+9) +2:01,4

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8. Украина (2+6) +2:52,9