В Сумах на женщину напала овчарка Об этом в Фейсбуке сообщила сумчанка Наталья Ступницкая.

Она рассказала, что 15 января в районе улицы Криничной на собаку породы джек-рассел-терьер и его хозяйку напала овчарка. Сейчас разыскивают владельцев нападавшей собаки, чтобы узнать о наличии или отсутствии прививки от бешенства.

«Внимание! Дело очень серьёзное и срочное! Отзовитесь, пожалуйста! Огромная овчарка напала и покусала джек-рассела и его хозяйку! Рядом стоял ребёнок!! К счастью укусы оказались не серьёзные, но шок и испуг сильный! Хозяйка овчарки сказала, что такое было в первый раз! Случилось в пятницу 15.01 в районе 13-14:00 возле озера на Криничной!

Просьба: срочно отзовитесь! Будьте людьми! У пострадавшей хозяйки прокушен палец до крови! И прокушена рука через три слоя одежды! Привита ли ваша собака от бешенства? Мой номер телефона 0509456437. Вы можете ответить хоть анонимно, но мне важно знать, привита ли ваша собака? Можно кто знает, где можно их найти?», - написала сумчанка.