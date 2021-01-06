Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшую Дарью Сримову Работники Конотопского районного отдела полиции устанавливают местонахождение 22-летней жительницы с. Кошары Конотопского района, которая сегодня, 16 января, около 7.00 часов, ушла из дома и до сих пор не вернулась, ее местонахождение остается неизвестным.

Разыскиваемая на рост 165 см, худощавого телосложения, волосы короткие, ровные, темно-каштанового цвета. Была одета в коричневую куртку с капюшоном, синие джинсы. Обута в черные галоши. Особые приметы - имеет родинку на подбородке.

Полицейские разыскивают без вести пропавшую Дарью Васильевну Сримову и обращаются с просьбой ко всем неравнодушным гражданам: если у вас есть какие-либо информация, которая может помочь установить местонахождение девушки сообщите об этом в Конотопский районный отдел полиции: г. Конотоп, пр. Мира, 14 или по телефону: 068-070-21-74, или на специальную линию полиции «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.