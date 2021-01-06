Подробности травмирования девочки на тюбинге от полиции Сумщины Полицейские предупреждают граждан быть осторожными во время зимних развлечений.

15 января в Сумах катание на тюбинга для 7-летнего ребенка обернулось больничной койкой. Предварительно установлено, что 38-летний отец малолетней девочки решил покататься с дочкой на тюбинга, привязав его к автомобилю.

Во время совершения маневра на повороте тюбинг занесло, от чего он перевернулся и ребенок получил телесные повреждения. В результате, девочку госпитализировали в больницу. По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Устанавливаются все обстоятельства этого происшествия.

Полицейские еще раз предостерегают граждан быть осторожными во время катания на тюбингах, санках, лыжах, коньках и т.п. Тем более не подключайте их к транспортным средствам, чтобы покататься с «ветерком». Так как это может привести к тяжелым и трагическим последствиям, сообщает полиция Сумщины.