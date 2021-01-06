Глуховская биатлонистка лучшая среди украинок на кубке IBU Маховик Кубка IBU постепенно раскручивается в немецком Арбере, где проходит первый этап турнира этого сезона. После дня отдыха, в субботу спортсмены вновь вышли на старт спринтов.

Во втором старте подряд безупречную стрельбу продемонстрировала глузовчанка Анна Кривонос! Два нуля на огневых рубежах позволили ей снова стать лучшей в украинской команде. По скорости Аня выглядела уже несколько лучше, чем в первом спринте Арбера, но для попадания в десятку сильнейших этого на сей раз не хватило. Уступив времени победительницы 44 секунды, Кривонос заняла 14-ю позицию, пишет biathlon.com.ua.

С кубковыми очками спринт прошла также Екатерина Бех. Причем начинала Катя очень многообещающе – после первого рубежа ее результат оставался в восьмерке лучших и после того, как лежку отстрелялись все спортсменки. Однако в стрельбе стоя были допущены две ошибки, не позволившие подняться выше 32-й строчки финишного протокола.

Уроженка Сум Анастасия Меркушина, к сожалению, и в гонках Кубка IBU пока не находит свою привычную стрельбу. Причем, на данный момент у Насти нет ни стабильной точности, ни привычной скорострельности – как результат, сегодня Меркушина с двумя промахами оказалась вне зачетной зоны в гонке – 50-я.

Возвращение Ирины Петренко поле двухлетней паузы проходит пока очень сложно. Если в первом спринте относительно неплохая стрельба позволила зацепиться за зачетную зону, то сегодня с тремя кругами штрафа Ира оказалась лишь 83-й. Вероятно, таким спринтом Петренко добавила головной боли тренерам накануне выбора состава на завтрашнюю эстафету.

Украинские юниорки продолжают набираться опыта на взрослых стартах такого уровня. Новое личное достижение в только начинающейся взрослой карьере удалось Юлии Городной. С одним кругом штрафа представительница Львовской области финишировала 71-й, опередив подруг по юниорской сборной. Отметим также вторую в гонке скорострельность среди 132-х участниц!

Кристина Дмитренко повторила стрелковый результат двухдневной давности, пройдя спринт с одним кругом штрафа, но сегодня этого хватило для 79-го итогового результата. А Оксана Москаленко, не сумевшая довести до финиша первый спринт, сегодня стала 94-й.

Спринт. Женщины

1. Татьяна Акимова (0+1) 22:58,1

2. Анастасия Шевченко (0+1) +4,0

3. Камилла Бене (0+0) +5,4

...

14. Анна Кривонос (0+0) +44,6

32. Екатерина Бех (0+2) +1:10,0

50. Анастасия Меркушина (2+0) +1:46,3

71. Юлия Городна (1+0) +2:29,0

79. Кристина Дмитренко (1+0) +2:36,2

83. Ирина Петренко (0+3) +2:42,7

94. Оксана Москаленко (1+2) +3:28,2