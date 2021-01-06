На Сумщине определены 66 пунктов тестирования на COVID-19

С подробным перечнем пунктов тестирования можно ознакомиться по ссылке: http://bit.ly/38OWlQl.
Напомним, чтобы вовремя выявлять инфицированных коронавируса пациентов, расширить доступ к тестированию на COVID-19, а затем эффективно противостоять пандемии, принято распоряжение № 157, согласно которому тестирование пациентов на ковид теперь является частью услуги на первичном уровне медицинской помощи и при амбулаторной помощи.
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