На Сумщине определены 66 пунктов тестирования на COVID-19 Министерство здравоохранения Украины предлагает ознакомиться с картой пунктов тестирования на COVID-19, обеспечивающих процесс забора биологического материала для проведения лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР, а также проведение экспресс-тестов на определение антигена от коронавирусной инфекции.

С подробным перечнем пунктов тестирования можно ознакомиться по ссылке: http://bit.ly/38OWlQl. Напомним, чтобы вовремя выявлять инфицированных коронавируса пациентов, расширить доступ к тестированию на COVID-19, а затем эффективно противостоять пандемии, принято распоряжение № 157, согласно которому тестирование пациентов на ковид теперь является частью услуги на первичном уровне медицинской помощи и при амбулаторной помощи.