В Сумах почтили память «киборгов» - защитников Донецкого аэропорта Сегодня, 16 января, в Украине и в Сумах вспоминают павших и живых защитников ДАПа.

В этот день возложили цветы к могилам киборгов, похороненных на Аллее Славы на Центральном кладбище замглавы Сумской облгосадминистрации Вячеслав Печененко, депутат Сумского облсовета Никита Баня, заммэра Сум Вера Мотречко, директор департамента социальной защиты населения Татьяна Масик, замдиректора КУ «Центр участников боевых действий» Александр Ладик и участники АТО.

После этого в Свято-Воскресенском кафедральном соборе состоялась панихида по погибшим защитниками Украины, которую возглавил Архиепископ Сумской и Ахтырский ПЦУ Мефодий.

Напомним, «киборги» защищали Донецкий аэропорт 242 дня. Бои продолжались с 26 мая 2014 года до 22 января 2015 года и закончились после полного разрушения старого и нового терминалов аэропорта. Всего в ходе обороны ДАПа погибли более 200 украинских защитников, ранены - более 500.