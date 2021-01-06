У разі ускладнень від COVID-19 працюючі сумчани можуть пройти реабілітацію за кошти Фонду соціального страхування Захворювання на коронавірусну хворобу може викликати ускладнення, зокрема, вражати серцево-судинну та нервову систему людини, призводити до інвалідності.

За наявності медичних показів, застраховані особи, які перехворіли на COVID-19 та мають ускладнення, мають право пройти реабілітаційне лікування на базі санаторно-курортних закладів за кошти Фонду соціального страхування України.

Пройти курс відновного лікування за кошти ФССУ після перенесеної коронавірусної хвороби застраховані особи можуть на базі реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів. Право на таке лікування мають усі працевлаштовані українці за наявності медичних показань за профілями медичної реабілітації, визначеними Порядком № 39, за якими надаються послуги з реабілітаційного лікування за кошти Фонду. Зокрема, у разі ускладнень за профілем кардіо-пульмонарної реабілітації та нейрореабілітації.

«Застрахована особа направляється на лікування до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу за кошти Фонду за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії лікарні (ЛКК), де перебуває пацієнт. Відновне лікування розпочинається одразу після закінчення гострого періоду захворювання в разі наявності обмежень життєдіяльності та виконання трудової діяльності», – зазначає начальниця управління медичних і соціальних послуг виконавчої дирекції ФССУ Олена ПУХКА.

Після оформлення висновку ЛКК заклад охорони здоров’я інформує робочий орган Фонду про потребу застрахованої особи в подальшому лікуванні на базі реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу. Пацієнт передає представнику Фонду відповідну заяву про забезпечення лікуванням для подальшого укладення тристороннього договору із санаторно-курортним закладом. 100% вартості відновлювального лікування, потрібного людині, покривається за рахунок коштів Фонду соціального страхування України.

У разі наявності питань або потреби в консультації щодо проходження реабілітації за кошти Фонду, застраховані особи можуть звертатись до відповідних управлінь виконавчої дирекції ФССУ за територіальною ознакою, контакти гарячих ліній у розрізі регіонів..

«Саме вчасна реабілітація осіб зі складними патологічними станами є одним із головних чинників упередження настання інвалідності та подальшого відновлення і компенсації порушених функцій організму, соціально-побутового і професійного відновлення хворого», – говорить Олена Пухка.

Звертаємо увагу, що усі санаторно-курортні заклади, до яких направляються пацієнти за кошти Фонду, суворо дотримуються наявних протиепідемічних заходів для протидії поширенню коронавірусної інфекції і гарантують безпеку застрахованих осіб. На лікування направляються пацієнти, які вже перехворіли на COVID-19 та не знаходяться у гострій стадії захворювання.

Крім того, для застрахованої особи, яка направляється на реабілітаційне лікування, ФССУ фінансує надання допомоги по тимчасовій непрацездатності за весь час перебування у санаторно-курортному закладі.