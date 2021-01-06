Воспитанники Кролевецкой школы искусств покорили онлайн-конкурсы Ансамбль скрипачей Кролевецкой детской школы искусств стал лауреатом I премии во Всеукраинском онлайн-конкурсе «ART OPEN WORLD», который проходил во Львове.

Кроме того, дуэт скрипачей в составе Виталины Лиман и Алены Циганюк получил I премию в Международном онлайн-конкурсе искусств «Времена года. В гостях у Святого Николая 2020».

Каждый из воспитанников детской школы искусств при конкурсных выступлений продемонстрировал высокий уровень детской исполнительского мастерства, пишет Сайт Кролевца.