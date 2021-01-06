В Сумах очередной порыв: кто без воды? Из-за порыва на водопроводной сети диаметром 200 мм по улице Герасима Кондратьева, 25/1 в 11:00 прекращено водоснабжение по нескольким адресам.

А именно: № 20 по ул. Гагарина, № 132/1 по ул. Герасима Кондратьева, пер. 1-й Перекопский, пер. 2-й Перекопский. После завершения аварийно-ремонтных работ подача воды будет возобновлена, сообщает КП «Горводоканал».