Пункты обогрева при сумских библиотеках будут работать и на выходных В связи со значительным снижением температуры воздуха, принято решение не закрывать пункты обогрева в библиотеках на выходные.

Сегодня утром начальник отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Артур Петров проинспектировал работу пунктов обогрева при библиотеках и выяснил, что все они обеспечены средствами индивидуальной защиты, дезинфектантами, есть возможность приготовления горячих напитков.

Места для обогрева обустроены в 12 библиотеках. Предварительно планировалось, что они будут работать по рабочим дням. Но, в связи с тем, что пик похолодание придется именно на выходные, решено продолжить работу этих пунктов и в субботу и воскресенье.

Кроме пунктов обогрева, в библиотеках есть такие и в лечебных учреждениях. Всего в Сумах мест, где в случае необходимости можно согреться и выпить горячего чая, 28.