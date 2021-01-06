Полиция разыскивает мошенников, которые опустошили банковские счета двух жителей Сумщины За прошедшие сутки жители Шосткинского и Роменского районов стали жертвами мошенников. Общая сумма ущерба составляет почти 143 000 гривен.

К правоохранителям обратился 20-летний житель города Глухов. Мужчина сообщил, что неизвестный, под предлогом покупки у него мобильного телефона через сайт объявлений, с помощью фишинговых сайтов, с его банковской карты завладел деньгами в сумме 48500 гривен.

Подобный случай произошел и с 26-летним жителем с. Липовая Долина. Мужчина обратился с сообщением о том, что неизвестный, под предлогом продажи автомобиля «Тайота Рав 4», на одном из интернет-сайтов по продаже, мошенническим путем завладела деньгами в сумме 94470 гривен.

Следователи по данным фактам открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.