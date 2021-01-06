В Сумах открыли дело по травмированию девочки, которую пьяный отец за рулем катал на тюбинге Об этом сообщила пресс-секретарь Сумской областной прокуратуры Наталья Науменко.

«В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 286 УК Украины устанавливаются обстоятельства травмирования ребенка. По результатам следствия действиям причастных лиц будет дана правовая оценка», - говорится в ответе на обращение сумчанина Михаила Курочкина:

«Приветствую. Я даже не знаю, какое литературное слово подобрать, чтобы охарактеризовать одного сумчанина, которому в голову пришло «развлечь» шестилетнюю девочку таким вот способом...

Мне неравнодушные люди сообщили, что вчера (15.01.21р) в больницу Сум с переломом основания черепа доставили девочку. Так вот, папа, будучи в нетрезвом состоянии, привязал тюбинг к автомобилю, посадил туда ребенка и начал катать... На скорости ребенок выпал и ударился головой...».