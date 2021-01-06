У Сумському музеї «Дзвони пам’яті» згадували «кіборгів» 15 січня в музеї «Дзвони пам’яті» Сумської міської організації ветеранів України, з нагоди Дня пам’яті «кіборгів», пройшла година пам’яті, присвячена вшануванню наймолодшого кіборга Сергія Табали (Сєвєра), а також кіборгів Ніколая Ніколаєнка, Сергія Абрютіна.

Працівники Центру учасників бойових дій та запрошені гості заходу вшанувати загиблих захисників України хвилиною мовчання.

Перед присутніми також виступив Петро Нестеренко – автор книги про Сергія Табалу «І повернувся білим журавлем».

Після цього працівники Центру переглянули український художній фільм «Кіборги. Герої не вмирають», присвячений героїчній обороні Донецького аеропорту під війни на Донбасі.

Крім того, в Центрі учасників бойових дій до Дня пам’яті кіборгів оформили куточок пам’яті «16 січня – День пам’яті «кіборгів», які захищали Донецький аеропорт».