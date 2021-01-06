За убийство человека с инвалидностью сумчанин проведет за решеткой 9 лет Сумской областной прокуратурой в суде апелляционной инстанции доказана вина 44-летнего сумчанина, который лишил жизни своего знакомого.

Событие произошло 23 декабря 2018 в одной из квартир м. Суми. К хозяину квартиры пришел товарищ. Некоторое время мужчины общались мирно, однако затем разговор зашел о деньгах, которые задолжал гость. На этой почве между мужчинами возникла ссора, во время которой хозяин дома схватил со стола кухонный нож. Несмотря на то, что он передвигался с помощью костылей и не представлял угрозу, его оппонент схватил сковородку и несколько раз ударил ею потерпевшего по голове, а потом еще нанес 8 ударов ножом. От полученных травм 60-летний хозяин квартиры умер на месте происшествия.

В суде обвиняемый причастность свою к преступлению признал, однако утверждал, что не хотел убивать своего знакомого. По Вирки суда первой инстанции он признан виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и приговорен к 9 годам лишения свободы. Сумской апелляционный суд 14 января 2021 оставил это решение без изменений.